Протоколу вопреки: Болгарские депутаты нарушили традицию из-за российского дипломата

Посол Российской Федерации в Софии Элеонора Митрофанова не будет приглашена на церемонию открытия первой сессии 48-го Народного собрания парламента Болгарии. Об этом информирует Болгарское национальное телевидение (БНТ).

В соответствии с традицией, иностранные послы, аккредитованные в Софии, получают специальное приглашение на первые заседания парламента. Однако сейчас встал вопрос о приглашении российского посла, и эта проблема была поднята на неформальной встрече партийных лидеров, которые решали организационные моменты предстоящей работы в парламенте.

Окончательное решение не направлять приглашение на церемонию послу из России и временно управляющему посольством Белоруссии Никите Лешукову было принято на внеочередной встрече партийных лидеров. Администрация Народного собрания обязалась учесть эту позицию при рассылке приглашений.

Против приглашения посла России выступили победивший на выборах альянс ГЕРБ-СДС, движение "Продолжаем перемены", партии ДПС и "Демократическая Болгария". Социалисты, партии "Возрождение" и "Болгарский восход" ратовали за соблюдение традиционного протокола, однако остались в меньшинстве.