Артиллерист рассказал об использовании Киевом американских М777

Чаще всего украинские вооружённые силы используют для контрбатарейной борьбы американские гаубицы М777. Российские артиллеристы для подавления этих орудий наносят удары из дальнобойных гаубиц "Гиацинт-Б" калибром 152 миллиметра, об этом рассказал командир гаубичной артиллерийской батареи из группировки Вооружённых сил РФ "О" ("Отважные").

Противник, по его словам, к борьбе против артиллерии ВС России подготовлен тщательно и работает из орудий западного производства. Командир сообщил, что уже привык определять тип используемой против российских войск системы по звуку артиллерийского выстрела и полёту снаряда.

"По мне, чаще всего бьют системы американского производства натовского образца М-777", — сказал артиллерист в беседе с РИА "Новости".

Он подчеркнул, что на артиллерийских дуэлях заняты самые подготовленные и опытные офицеры. Раньше, по его словам, он стрелял из гаубицы Д-30 калибром 122 миллиметра, её дальнобойность достигает 15,4 км.

"Раньше мы служили на системе 2А18, буксируемая артиллерия Д-30. Как я считаю, самое надёжное оружие и великолепное. Теперь мы перевооружились на более крупный калибр — это 2А36 "Гиацинт-Б", — отметил военный.

Артиллерист обратил внимание на тот факт, что 2А36 "Гиацинт-Б" является очень точным орудием и превосходит по дальности стрельбы Д-30.