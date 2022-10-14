Португалия отправит Украине шесть поломанных вертолётов
Власти Португалии решили передать Киеву пожарные вертолёты российского производства
Власти Португалии передадут Украине шесть пожарных вертолётов разработки российского конструкторского бюро "Камов". Об этом заявила глава Минобороны страны Элена Каррейрас.
"По просьбе Украины и совместно с Министерством внутренней администрации мы предоставим в распоряжение Украины наш парк вертолётов "Камов", которые в связи с текущим сценарием, санкциями, наложенными на Россию, мы больше не можем эксплуатировать. Дело в том, что у них нет сертификатов лётной годности, и мы даже не сможем их отремонтировать", — приводит слова министра газета Diario de Noticias.
Кроме того, выступая в Брюсселе по завершении встречи министров обороны НАТО, Каррейрас уточнила, что вертолёты нуждаются в ремонте, один из них неработоспособен. Она заметила, что Киев знает, в каком состоянии находятся машины.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс поставит Украине системы против беспилотников, а также топливо, зимнее обмундирование и медикаменты.
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