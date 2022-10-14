"По просьбе Украины и совместно с Министерством внутренней администрации мы предоставим в распоряжение Украины наш парк вертолётов "Камов", которые в связи с текущим сценарием, санкциями, наложенными на Россию, мы больше не можем эксплуатировать. Дело в том, что у них нет сертификатов лётной годности, и мы даже не сможем их отремонтировать", — приводит слова министра газета Diario de Noticias.