Большинство поляков поддерживает Украину и выступает за антироссийские санкции, несмотря на повышение цен на энергоресурсы. Обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста полагает, что это говорит об их глупости.

Автор в своей публикации сослался на социологическое исследование агентства SW Research, по результатам которого 60% жителей Польши высказались против отмены санкций в отношении России даже в условиях удорожания энергоносителей. Четверть опрошенных не смогла дать ответ на вопрос, и лишь 16% высказались против рестрикций.

"Так что мы готовы платить больше, лишь бы навалять ненавистным "русинам", — написал публицист.

Он предположил, что большая часть населения Польши приняла бы участие в боевых действиях против России на стороне Украины. Пяста посетовал, что это вовсе не показатель храбрости поляков, а психическое расстройство. В истории уже были случаи, когда страна неправильно оценивала масштаб угрозы, и всегда это заканчивалось "эффектным самоубийством", напомнил он.

По мнению журналиста, если украинский конфликт затянется, то Польшу в лучшем случае ждёт экономическая катастрофа. Худший расклад — это непосредственное участие в вооружённом конфликте с Россией. И, несмотря на это, большинство поляков поддерживают Украину и "пинают Россию по лодыжке", написал Пяста.