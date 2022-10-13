"По полной не впрягутся": Медведев заявил, что Западу безразлична Украина

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал паранойей слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля про российский ядерный удар.

Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что любая ядерная атака против Украины со стороны Москвы вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада.

"Оставим на его совести паранойю про российский ядерный удар. Болеет. Проследим логическую цепочку последствий: сначала якобы ядерный удар по Украине → сильный неядерный удар НАТО/Европы по нашей стране → встречный ядерный ответ России по странам НАТО. Замкнутый круг. Исход — ядерная зима на планете", — написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его мнению, Западу безразлична Украина. Медведев считает, что западные страны не хотят "впрягаться за Киев по полной".

"А уж тем более — погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги уж точно не собираются", — подчеркнул Медведев.

Как полагает зампред Совбеза РФ, второй смысл слов Борреля в том, что ответ будет аккуратным и взвешенным.