"Увядшая брюссельская капуста": Медведев ответил Боррелю на слова о ядерном ударе

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что в случае крупного удара России по Украине Запад даст мощный, но неядерный военный ответ. У себя на странице во "ВКонтакте" Медведев назвал Борреля "увядшей брюссельской капустой".

"Есть обиженная ливерная колбаса. Это герр Шольц (канцлер ФРГ Олаф Шольц - прим Лайфа). А есть увядшая брюссельская капуста. Это сеньор Боррель", — написал зампред Совбеза.

Слова Борреля про российский ядерный удар Медведев назвал паранойей и призвал оставить их на его совести, обосновав это тем, что глава европейской дипломатии "болеет".

"Проследим логическую цепочку последствий: сначала якобы ядерный удар по Украине → сильный неядерный удар НАТО/Европы по нашей стране → встречный ядерный ответ России по странам НАТО. Замкнутый круг. Исход — ядерная зима на планете", — гласит пост Медведева.

Своё резонансное заявление Боррель сделал в ходе выступления на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге. По его словам, Запад даст мощный военный ответ, который "приведёт к уничтожению Российской армии", если Москва применит ядерное оружие на Украине.