Депутат подтвердил отсрочку от мобилизации для еще одной категории россиян

В России отцы с тремя и более детьми теперь не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации", — пояснил парламентарий в беседе с "Парламентской газетой".

Теперь, чтобы считаться не подлежащим призыву, нужно иметь на иждивении трёх и более детей до 16 лет. Среди получивших отсрочку также числятся те, кто имеет на иждивении и воспитывает без матери одного и более детей в возрасте до 16 лет, а также граждане, имеющие детей с паллиативным статусом.