Депутат подтвердил отсрочку от мобилизации для еще одной категории россиян
Картаполов: Отсрочка от мобилизации будет предоставляться отцам с тремя детьми
В России отцы с тремя и более детьми теперь не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации", — пояснил парламентарий в беседе с "Парламентской газетой".
Теперь, чтобы считаться не подлежащим призыву, нужно иметь на иждивении трёх и более детей до 16 лет. Среди получивших отсрочку также числятся те, кто имеет на иждивении и воспитывает без матери одного и более детей в возрасте до 16 лет, а также граждане, имеющие детей с паллиативным статусом.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов частных вузов с государственной аккредитацией, в том числе для обучающихся в вечернее время.
ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV