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13 октября, 19:18

Власти Харькова: По городу наносятся ракетные удары

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов обратился к жителям Харькова с просьбой оставаться в укрытиях: это связано с тем, что в городе слышны взрывы.

"Обращаемся к жителям Харькова: оставайтесь в укрытиях!" написал Синегубов у себя в социальных сетях.

Глава региона подчеркнул, что по Харькову наносятся именно ракетные удары. Также в нескольких районах Харькова пропало электричество.

Ранее областная администрация сообщила, что на восстановление электроснабжения для жителей понадобится около двух недель.

Рогов: Вооружённые силы Украины готовят провокации на некоторых ГЭС

Рогов: Вооружённые силы Украины готовят провокации на некоторых ГЭС

Напомним: 11 октября председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об ударах по объектам в подконтрольном Украине областном центре — городе Запорожье.

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Telegram / Игорь Терехов

Дмитрий Алексиевич

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