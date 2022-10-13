Власти Харькова: По городу наносятся ракетные удары

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов обратился к жителям Харькова с просьбой оставаться в укрытиях: это связано с тем, что в городе слышны взрывы.

"Обращаемся к жителям Харькова: оставайтесь в укрытиях!" — написал Синегубов у себя в социальных сетях.

Глава региона подчеркнул, что по Харькову наносятся именно ракетные удары. Также в нескольких районах Харькова пропало электричество.

Ранее областная администрация сообщила, что на восстановление электроснабжения для жителей понадобится около двух недель.