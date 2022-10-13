Белый дом: Байден не планирует встречаться с Путиным на саммите G20

Президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби. По его словам, такой разговор двух лидеров невозможен из-за конфликта на Украине.

"Планов по встрече с Владимиром Путиным на G20 нет, как и вообще планов провести беседу с Путиным на этом уровне в настоящее время. Президент (Байден. — Прим. Лайфа) не считает, что сейчас можно вести дела с Путиным, Кремлём и Россией, как обычно, с учётом того, что происходит на Украине в последние восемь месяцев, а особенно — в последние 96 часов", — заявил он в ходе онлайн-брифинга.