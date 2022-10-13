Песков: Ни РФ, ни США не инициировали встречу Путина и Байдена
Пока ни российская, ни американская сторона не выступали с предложениями провести встречу лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, ни мы, ни американцы этого не инициировали", — отметил представитель Кремля.
Ранее Лайф сообщал, что президент США не исключил возможности переговоров с Владимиром Путиным на ближайшем саммите "Большой двадцатки", который пройдёт на Бали в ноябре. При этом позже в Белом доме сообщили, что Байден пока не намерен встречаться с российским лидером.
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ТАСС / Михаил Метцель