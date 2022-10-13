В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, уже выстроено несколько линий обороны.

"Мы верим в силу русского оружия, опытность и профессионализм наших защитников. Наш регион готов отразить наступление украинских боевиков, выстроено несколько линий обороны", — приводит его слова РИА "Новости".

До этого появлялась информация, что Киев вынашивает планы форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, провокация может быть предпринята уже в ближайшие дни.