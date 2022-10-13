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Регион
Опубликовано 13 октября 2022, 18:47
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В Запорожье выразили готовность отразить наступление ВСУ

Рогов заявил, что в Запорожской области готовы отразить наступление ВСУ

В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, уже выстроено несколько линий обороны.

"Мы верим в силу русского оружия, опытность и профессионализм наших защитников. Наш регион готов отразить наступление украинских боевиков, выстроено несколько линий обороны", — приводит его слова РИА "Новости".

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До этого появлялась информация, что Киев вынашивает планы форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, провокация может быть предпринята уже в ближайшие дни.

Ранее Рогов сообщал, что наёмники из 34 стран задействованы в боевых действиях на Запорожском направлении.

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ТАСС / AP / Frank Augstein

Иван Косицын
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