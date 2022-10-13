В Петербурге в середине ноября выставят сбитый с особняка горельеф "Мефистофель"

В середине ноября петербургский Центр культурного наследия имени академика Б. Б. Пиотровского выставит экспозицию со сбитым в 2015 году с особняка в Петроградском районе горельефом "Мефистофеля", пишет газета "Петербургский Дневник". Сделать это удастся благодаря тому, что фрагменты скульптуры, прикреплённые ранее к уголовному делу 7-летней давности в качестве вещественного доказательства, были переданы местному отделению ВООПИиК.

По словам Елены Кононенко, куратора экспозиции "История движения в защиту Петербурга", на данный момент эксперты составляют из фрагментов "Мефистофеля" целостную картину.

"Мы не просто раскладываем фрагменты произведения, нужно составить связный, узнаваемый образ Мефистофеля из множества деталей разной степени сохранности. Кроме того, важная часть работы — монтаж барельефа", — рассказала она.

При этом "склеивать" фрагменты никто не будет — каждая деталь будет снабжена крепежом. Сам "Мефистофель" будет висеть на фоне фото того самого фасада, с которого его сбили семь лет назад.

План композиции. Фото © Павел Игнатьев

"Таким образом, будет создан полноценный образ произведения. Кроме того, часть дизайн-проекта – это информационные материалы, включая историю создания, бытования и гибели произведения", — добавила Кононенко.