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13 октября, 18:44

В Петербурге в середине ноября выставят сбитый с особняка горельеф "Мефистофель"

<p>Фрагменты "Мефистофеля". Фото © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2022-10-13/ekspozitsiyu-s-bareliefom-mefistofel-planiruyut-otkryt-v-seredine-noyabrya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский Дневник" / Роман Пименов</a></p>

Фрагменты "Мефистофеля". Фото © Газета "Петербургский Дневник" / Роман Пименов

В середине ноября петербургский Центр культурного наследия имени академика Б. Б. Пиотровского выставит экспозицию со сбитым в 2015 году с особняка в Петроградском районе горельефом "Мефистофеля", пишет газета "Петербургский Дневник". Сделать это удастся благодаря тому, что фрагменты скульптуры, прикреплённые ранее к уголовному делу 7-летней давности в качестве вещественного доказательства, были переданы местному отделению ВООПИиК.

По словам Елены Кононенко, куратора экспозиции "История движения в защиту Петербурга", на данный момент эксперты составляют из фрагментов "Мефистофеля" целостную картину.

Фрагменты "Мефистофеля". Фото © Газета "Петербургский Дневник" / Роман Пименов

Фрагменты "Мефистофеля". Фото © Газета "Петербургский Дневник" / Роман Пименов

"Мы не просто раскладываем фрагменты произведения, нужно составить связный, узнаваемый образ Мефистофеля из множества деталей разной степени сохранности. Кроме того, важная часть работы  монтаж барельефа", — рассказала она.

При этом "склеивать" фрагменты никто не будет — каждая деталь будет снабжена крепежом. Сам "Мефистофель" будет висеть на фоне фото того самого фасада, с которого его сбили семь лет назад.

План композиции. Фото © Павел Игнатьев

План композиции. Фото © Павел Игнатьев

"Таким образом, будет создан полноценный образ произведения. Кроме того, часть дизайн-проекта – это информационные материалы, включая историю создания, бытования и гибели произведения", — добавила Кононенко.

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Летом 2015 года горельеф "Мефистофель" на доме по адресу Лахтинская, 24 был уничтожен. Тогда полиция возбудила дело, позже прекращённое за примирением сторон, а виновник выплатил сумму на реставрацию.

Матвей Шандрыголов

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