Совы, канюки и попугаи: Названы животные, с которыми слепая саратовская тигрица Аврора делила тесный сарай

В частном питомнике Саратова, в котором ранее обнаружили ослабшую слепую тигрицу Аврору, оказались и другие животные, содержащиеся в неподобающих условиях. Об этом пишет kp.ru.

Ослепшая тигрица Аврора из саратовского питомника. Видео © Telegram / Светлана Радионова

"Нами были также обнаружены две совы, две особи канюка обыкновенного, голуби, волнистые попугаи, кролики и десятки других грызунов. Все они проживали в неподобающих условиях. Помещение практически не проветривалось, в нём стоял сильный запах экскрементов", — рассказала в своём телеграм-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По словам местных жителей, хозяином Авроры является местный предприниматель, который нерегулярно кормил её куриными шеями, чего явно недостаточно для крупного хищника. Тем не менее, забрать тигрицу уже выразил желание московский зоопарк, в котором заверили, что смогут позаботиться о кошке.