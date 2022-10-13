Самому известному виду пингвинов предсказали полное вымирание в восточной Антарктиде

Глобальное потепление может стать причиной вымирания пингвинов Адели. Как пишет британская газета The Guardian, птицы, вырастающие до небольших размеров (80 сантиметров и 6 килограммов), обитают на восточном берегу Антарктиды, обустраивают гнёзда на скалистых берегах и зависят от выхода к воде.

По данным мониторинга, за десять лет количество птиц, которые гнездятся и обитают на 52 островах вблизи исследовательской станции Моусон, уменьшилось уже на 43%. Эксперты говорят, что в связи с возникающим из-за глобального потепления отсутствием доступа к пище новорождённые птенцы весят всего 90 граммов, что намного меньше нормы, поэтому они часто не выживают. В связи с этим экологи бьют тревогу и не исключают, что в будущем один из самых распространённых видов пингвинов может полностью исчезнуть.

Всё дело в сокращении припая — прикреплённого к суше морского льда, но при этом покрывающего воду. Из-за него для пингвинов сильно затрудняется охота — они не смогут нырять за едой и кормить птенцов из-за расстояния между гнездом и припаем. Кроме того, роль играет и численность колонии, ведь чем она меньше, тем хуже может противостоять хищникам.

Как пишет газета, из-за глобального изменения климата в Антарктиде наблюдается общее сокращение площади припая, однако учёные также выявили региональную изменчивость. По данным экспертов, в одних районах континента наблюдается падение, а в других наоборот — рост.