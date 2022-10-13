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Опубликовано 13 октября 2022, 12:56
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Сирены воют по всей Украине 13 октября

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве. Об этом сообщает издание "Страна.ua". Очевидцы заметили две ракеты, как утверждается, в небе над Одессой и украинской столицей.

Ракеты в небе над Одессой и Киевом. Видео © Телеграм-каналы "Одесса инфо" / "Киев инфо"

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Напомним, 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Некоторые крупные города остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены. 11 октября удары продолжились.

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Александра Вишнякова
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