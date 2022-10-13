Ещё 20 российских военных освобождены из украинского плена
МО РФ: С Украины возвращаются 20 российских солдат после переговоров по обмену пленными
Украина освободила из плена ещё 20 военнослужащих ВС РФ в рамках переговорного процесса по обмену пленными. Об этом сообщили в Минобороны России, добавив, что всем бойцам теперь оказывается психологическая и медицинская помощь, в кратчайшие сроки их отправят на лечение и реабилитацию в медучреждения.
"В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих", — сказали в ведомстве.
Напомним: это не первый обмен пленными. 22 сентября стало известно, что больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Они проходят лечение и рассказывают об издевательствах, которые пережили в плену. Также из плена был освобождён украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ