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Опубликовано 13 октября 2022, 12:51
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Ещё 20 российских военных освобождены из украинского плена

МО РФ: С Украины возвращаются 20 российских солдат после переговоров по обмену пленными

Украина освободила из плена ещё 20 военнослужащих ВС РФ в рамках переговорного процесса по обмену пленными. Об этом сообщили в Минобороны России, добавив, что всем бойцам теперь оказывается психологическая и медицинская помощь, в кратчайшие сроки их отправят на лечение и реабилитацию в медучреждения.

"В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих", — сказали в ведомстве.

Трогательное видео встречи освобождённых российских военнопленных с родными
Трогательное видео встречи освобождённых российских военнопленных с родными

Напомним: это не первый обмен пленными. 22 сентября стало известно, что больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Они проходят лечение и рассказывают об издевательствах, которые пережили в плену. Также из плена был освобождён украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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