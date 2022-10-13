НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 октября, 12:51

Ещё 20 российских военных освобождены из украинского плена

МО РФ: С Украины возвращаются 20 российских солдат после переговоров по обмену пленными

Украина освободила из плена ещё 20 военнослужащих ВС РФ в рамках переговорного процесса по обмену пленными. Об этом сообщили в Минобороны России, добавив, что всем бойцам теперь оказывается психологическая и медицинская помощь, в кратчайшие сроки их отправят на лечение и реабилитацию в медучреждения.

"В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих", — сказали в ведомстве.

"Мам, я везунчик": Трогательное видео встречи освобождённых российских военнопленных с родными

"Мам, я везунчик": Трогательное видео встречи освобождённых российских военнопленных с родными

Напомним: это не первый обмен пленными. 22 сентября стало известно, что больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Они проходят лечение и рассказывают об издевательствах, которые пережили в плену. Также из плена был освобождён украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров