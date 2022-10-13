Ещё 20 российских военных освобождены из украинского плена

Украина освободила из плена ещё 20 военнослужащих ВС РФ в рамках переговорного процесса по обмену пленными. Об этом сообщили в Минобороны России, добавив, что всем бойцам теперь оказывается психологическая и медицинская помощь, в кратчайшие сроки их отправят на лечение и реабилитацию в медучреждения.