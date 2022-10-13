Минобороны показало видео удара российского дрона-камикадзе "Ланцет" по автомобилю ВСУ
Российский ударный беспилотник "Ланцет" уничтожил в рамках спецоперации автомобиль украинских военных. Кадры, на которых БПЛА стремительно атакует технику ВСУ, опубликовало Минобороны РФ.
Ударный беспилотник "Ланцет" уничтожил машину ВСУ. Видео © Минобороны РФ
На кадрах видно, как дрон сбоку подлетает к стоящему на обочине внедорожнику, вокруг которого находятся солдаты ВСУ. С другого беспилотника видна та же машина в ракурсе сверху. Украинские военные в последний момент заметили приближающийся БПЛА и начали разбегаться, но спастись они не успели. Беспилотник-камикадзе попал в автомобиль и подорвал его.
Ранее российское военное ведомство опубликовало снятое с коптера видео с провалом "самоубийственной" атаки ВСУ в Херсонской области.
Минобороны РФ