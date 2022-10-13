Известный миф о плохой памяти золотых рыбок оказался ложью

Исследователи Оксфордского университета выяснили, что, несмотря на определённые теории, золотые рыбки отлично запоминают расстояние. Их анализ показал, что животные прекрасно ориентировались в аквариуме по нарисованным в нём полоскам аналогично тому, как в природе они ориентируются по камням и водорослям, пишет Daily Mail.

"Забывчивые люди говорят, что у них ум как у золотой рыбки, но это несправедливо. Золотые рыбки явно не глупы, поскольку у них хорошая память на расстояние, основанная на потоке объектов, проплывающих мимо по мере их плавания, например полос на аквариумах", — сказала исследователь Аделаида Сибо.

Так, в эксперименте участвовали две рыбки — Коко и Баббл. Их учили проплывать нужное расстояние и останавливаться, если они видели руку над аквариумом. За каждые 70 сантиметров они получали лакомство. Анализ показал, что животные помнили о вознаграждении даже после окончания теста. Исходя из этого, учёные сделали вывод, что у обитателей аквариума прекрасная память.

После команда решила усложнить эксперимент: они нарисовали в аквариуме поперечные полосы на меньшем расстоянии. Тогда золотые рыбки проплыли около 47 сантиметров, что говорит об использовании ими визуального фона для определения маршрута. Учёные считают, что рыбам важно понимать расстояние, чтобы найти дом после похода за пищей или запомнить, где искать укрытие при угрозе.