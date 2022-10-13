Иммунолог рассказал, когда ковид "цербер" доберётся до России
Иммунолог Жемчугов рассказал, когда новый подвид ковида появится в России
Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал "Москве 24" о перспективах появления в РФ "цербера" — нового подвида штамма коронавируса "омикрон". По его словам, рано или поздно это произойдёт, так как Россия имеет авиасообщение с другими странами, однако точные сроки обозначить сложно.
"Сейчас авиасообщение есть, но всё-таки оно ограничено, и зима будет не очень способствовать распространению вируса, поэтому я думаю, что долго, длительный будет период", — рассказал Жемчугов.
Он добавил, что пока сложно делать выводы о новой мутации, так как точные данные о её отличиях от предыдущих появятся примерно через три месяца.
Ранее Лайф писал об исследовании японских учёных, согласно которому ополаскиватель для рта может подавлять коронавирус. Так, в состав такой продукции входит хлорид цетилпиридиния, влияющий на фермент, необходимый для "проходимости" ковида.
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