Иммунолог рассказал, когда ковид "цербер" доберётся до России

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал "Москве 24" о перспективах появления в РФ "цербера" — нового подвида штамма коронавируса "омикрон". По его словам, рано или поздно это произойдёт, так как Россия имеет авиасообщение с другими странами, однако точные сроки обозначить сложно.

"Сейчас авиасообщение есть, но всё-таки оно ограничено, и зима будет не очень способствовать распространению вируса, поэтому я думаю, что долго, длительный будет период", — рассказал Жемчугов.

Он добавил, что пока сложно делать выводы о новой мутации, так как точные данные о её отличиях от предыдущих появятся примерно через три месяца.