Мечтай по-крупному: Подробный гайд по достижению любой цели

Хотите, чтобы ваши желания воплощались в реальность, деньги водились и всё получалось? Подробное руководство о том, как двигаться к целям, специально для Лайфа подготовила Инесса Максвелл — ментор, предприниматель, создательница брендов Scovo, Frybest, Jarko и Ninfeo.

1. Живите в постоянном саморазвитии

Читайте книги, биографии известных людей, смотрите развивающие видео и повышайте профессиональные навыки. Старайтесь жадно поглощать новую информацию и всегда стремиться быть лучше, чем вы есть в данный момент.

Я предпочитаю учиться всю жизнь и никогда не останавливаться на достигнутом Инесса Максвелл Ментор, предприниматель

2. Держите тело в тонусе

Не забывайте про спорт. Даже небольшие, но регулярные пробежки помогут держать тело в отличной физической форме. Старайтесь правильно питаться, ведь мы — это то, что мы едим. Обязательно соблюдайте режим сна — спать необходимо хотя бы семь–восемь часов в сутки, чтобы голова всегда была светлой и работоспособной.

3. Окружите себя успешными людьми

Избавляйтесь от токсичных людей, которые тянут вас вниз, отбирают энергию и силы. Окружайте себя успешными собеседниками, у которых есть чему поучиться. Фото © Freepik / wavebreakmedia-micro

Мы способны сами формировать и выбирать окружение. Важно помнить, что люди, с которыми мы общаемся, очень сильно влияют на нас. Окружайте себя успешными собеседниками, от которых сможете взять для себя много полезного.

Кроме того, необходимо зачищать токсичный фон, избавляться от людей, которые тянут из вас энергию и силы, не давая ничего положительного взамен Инесса Максвелл Ментор, предприниматель

4. Мечтайте много и страстно

Не стесняйтесь много мечтать и фантазировать о лучшей жизни. Мечты и запросы — главные двигатели к цели, которые будут мотивировать вас на работу в течение всего пути.

5. Рискуйте и не бойтесь неудач

То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Помните: страшно не попробовать, страшно жалеть, что не попробовал. Не бойтесь рисковать, проваливаться и набивать синяки — так вы сможете найти своё дело и добиться успеха.

6. Не только берите, но и отдавайте

Не забывайте: чтобы быть успешным человеком, у мира нужно не только брать, но и отдавать. Попробуйте свои силы в волонтёрстве, станьте коучем или займитесь благотворительностью. Фото © Freepik

Пожалуй, одно из основных правил успеха: не только брать, но и отдавать. Знания, деньги, навыки — старайтесь делиться всем, что получили сами. Как вариант — займитесь благотворительностью, попробуйте себя в роли наставника или коуча.

7. Медитируйте и заботьтесь о моральном здоровье