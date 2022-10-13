8 растений, которые должны быть в доме у каждой девушки, ведь они привлекают любовь

Растения удивительны. Вы когда-нибудь задумывались, сколькими невероятными свойствами обладают эти зелёные друзья? Они не только очищают воздух и радуют глаз, поднимая нам настроение своей красотой, но и имеют особенную энергетику. Есть такие цветы, что способны разрушить личную жизнь. А есть и те, которые, наоборот, дарят хозяйке женское счастье и привлекают в дом любовь. О них сегодня и расскажем.

1. Спатифиллум

Самыми сильными магическими свойствами обладает "специалист" по любовным делам — спатифиллум. Фото © Freepik

Самыми сильными магическими свойствами обладает спец по любовным делам — спатифиллум. Его даже называют "женским счастьем". Энергетика этого растения кардинально меняет пространство в доме, где живёт: наполняет уютом, притягивает радость и позитив. Хозяйке дарит уверенность в себе, наделяет женственностью: у девушки буквально раскрываются глаза на собственную привлекательность. Именно спатифиллум помогает дамам ловить на себе мужское внимание и взаимно влюбляться.

2. Аихризон

Это растение называют деревом любви, потому как оно способно помочь встретить жениха. Фото © Shutterstock

Ещё одно энергетически мощное растение называется аихризон. Небольшой кустовой цветок станет отличным украшением интерьера, да и ухаживать за ним несложно. Однако большинство одиноких женщин покупают аихризон по другим причинам. Это растение называют деревом любви, потому как оно способно помочь хозяйке встретить суженого. Есть даже традиция дарить аихризон молодожёнам, чтобы цветок помогал укреплять отношения, сводил к минимуму конфликты и ссоры, а любовь поддерживал долгие годы.

3. Калатея

Калатея выглядит грациозно и способна украсить своим присутствием почти любой интерьер, наполнив утончённостью. Фото © Unsplash

Отличный вариант растения для эстетов. Калатея выглядит грациозно и способна украсить своим присутствием почти любой интерьер, наполнив утончённостью. Ещё одним плюсом станет неприхотливость в уходе. Без полива и подкормки растение не умрёт даже через год, поэтому отлично подходит людям, не умеющим ухаживать за цветами. И самая главная причина, почему же стоит поселить дома калатею, — её энергетические свойства. Это растение, по поверьям и наблюдениям предков, способно укрепить брачный союз, наполнить партнёров бездонными и взаимными чувствами друг к другу, а также уберечь любовь от угасания.

4. Эухарис, или комнатная лилия

Цветок эухарис помогает девушке завладевать вниманием понравившегося мужчины. Фото © Shutterstock

Многие женщины в поиске любви при украшении дома останавливают выбор на эухарисе, или же комнатной лилии. И делают это не зря. Этот цветок помогает даме завладеть вниманием понравившегося мужчины и выделяет её на фоне соперниц. Комнатная лилия способствует раскрытию женских чар хозяйки, наделяя её особыми способностями к обольщению. Но важно, чтобы эухарис стоял в таком месте в квартире или доме, где на цветок регулярно падал бы лунный свет. Только тогда его мистические способности заработают.

5. Хлорофитум

Хлорофитум ценят за способность предотвращать конфликты или же мирить людей, что находятся в ссоре. Фото © Unsplash

Этот цветок ценят за способность предотвращать конфликты или же мирить поссорившихся. Именно поэтому хлорофитум часто можно встретить не только в жилых домах, но и в рабочих пространствах. Ещё это растение называют "семейным счастьем", или "фатой невесты". Несложно догадаться, что цветок обладает энергетическими свойствами, полезными для тех, кто хочет построить крепкую и любящую семью. По состоянию хлорофитума, кстати, можно определить отношения людей. Если он активно растёт, имеет много листьев привлекательного зелёного цвета, значит, всё хорошо. Болезнь или увядание растения свидетельствуют о недавнем конфликте в паре: хлорофитум взял на себя весь негатив, чтобы помочь влюблённым преодолеть кризис и не расстаться.

6. Мирт

Мирт поможет влюблённым избавиться от негативных эмоций экологичным путём, а не срываться друг на друга. Фото © Shutterstock

Ещё одно кустарниковое растение, которое не только украсит помещение, но и поможет живущим в нём влюблённым избавляться от негативных эмоций экологичным путём, а не срываться друг на друга. Мирт часто дарят только что расписавшимся парам, потому как он помогает учиться взаимопониманию, наделяет терпением и желанием любить вторую половинку. Это растение сохраняет в семье мир и гармонию, доверие и дружбу. С греческого мирт переводится как "бальзам". Не просто так растение получило это название: мирт источает приятный и тонкий аромат, способный успокаивать людей вокруг.

7. Пеларгония, или же герань

Герань считается цветком-хранителем домашнего очага: она способна защитить супругов или партнёров от расставания. Фото © Freepik

С помощью этого растения можно выиграть сразу по двум фронтам. Во-первых, герань считают цветком-хранителем домашнего очага: она способна защитить супругов или партнёров от расставания. Во-вторых, именно пеларгония обладает необходимыми магическими и энергетическими свойствами, благодаря которым приманивает в дом ещё и богатство. Если хотите жить, ни в чём не нуждаясь, да ещё и с гармонией в личной жизни, вам обязательно нужно посадить дома герань.

8. Цикламен

Если хотите жить счастливо и не попасть под влияние сглаза, обязаны поселить дома цикламен. Фото © Freepik

Если хотите жить счастливо и не бояться попасть под влияние порчи или сглаза, обязаны поселить дома цикламен. Это природный энергетический защитник, способный очистить хозяев от всего негатива, который те могут случайно принести домой. Цветок умеет нейтрализовывать чёрную магию и заклинания, обращённые против того, кто за ним ухаживает. Цикламен поддерживает вокруг себя атмосферу любви, счастья и уюта. Как приятный бонус — это растение, когда зацветёт, порадует красотой. А если поставить его в спальню, цветок наделит влюблённых особой плодовитостью.