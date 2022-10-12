Вперёд к мечтам: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Стрелец
Астролог Вера Хубелашвили поделилась с Лайфом, каким будет 2023 год для каждого из знаков зодиака. Представители стихии Огня Стрельцы могут рассчитывать на благосклонность и помощь звёзд.
Каким будет 2023 год для Стрельца?
В 2023 году у людей, рождённых под знаком зодиака Стрелец, будет получаться всё, за что бы они ни взялись.
Но не спешите радоваться: конечный результат будет сильно зависеть от того, какие цели вы себе поставите. Чем конкретнее будут эти цели, тем больше будут ваши достижения
Любовный гороскоп на 2023 год для знака зодиака Стрелец
Стрельцам, кто пока не определился с избранником, звёзды настоятельно рекомендуют перестать метаться от одного человека к другому и выбрать наконец одного-единственного спутника на всю жизнь. Фото © Freepik / Vectonauta
Что касаемо личной жизни, звёзды настоятельно рекомендуют носителям знака Стрелец не метаться от одного партнёра к другому, а выбрать одного-единственного спутника жизни. Если рядом с вами такого человека пока нет, не расстраивайтесь: 2023 год обязательно подарит судьбоносное знакомство.
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