НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 октября, 16:00

Вперёд к мечтам: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Стрелец

Астролог Вера Хубелашвили поделилась с Лайфом, каким будет 2023 год для каждого из знаков зодиака. Представители стихии Огня Стрельцы могут рассчитывать на благосклонность и помощь звёзд.

Каким будет 2023 год для Стрельца?

В 2023 году у людей, рождённых под знаком зодиака Стрелец, будет получаться всё, за что бы они ни взялись.

Но не спешите радоваться: конечный результат будет сильно зависеть от того, какие цели вы себе поставите. Чем конкретнее будут эти цели, тем больше будут ваши достижения

Вера Хубелашвили

Астролог

<p>Но не спешите радоваться: конечный результат будет сильно зависеть от того, какие цели вы себе поставите. Чем конкретнее будут эти цели, тем больше будут ваши достижения</p>
<p>Но не спешите радоваться: конечный результат будет сильно зависеть от того, какие цели вы себе поставите. Чем конкретнее будут эти цели, тем больше будут ваши достижения</p>

Любовный гороскоп на 2023 год для знака зодиака Стрелец

Стрельцам, кто пока не определился с избранником, звёзды настоятельно рекомендуют перестать метаться от одного человека к другому и выбрать наконец одного-единственного спутника на всю жизнь. Фото © Freepik / Vectonauta

Стрельцам, кто пока не определился с избранником, звёзды настоятельно рекомендуют перестать метаться от одного человека к другому и выбрать наконец одного-единственного спутника на всю жизнь. Фото © Freepik / Vectonauta

Что касаемо личной жизни, звёзды настоятельно рекомендуют носителям знака Стрелец не метаться от одного партнёра к другому, а выбрать одного-единственного спутника жизни. Если рядом с вами такого человека пока нет, не расстраивайтесь: 2023 год обязательно подарит судьбоносное знакомство.

Рыбам — ремонт, Девам — борьба за цели: Что принесут ближайшие полгода каждому знаку зодиака

Рыбам — ремонт, Девам — борьба за цели: Что принесут ближайшие полгода каждому знаку зодиака

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров