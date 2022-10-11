Рыбам — ремонт, Девам — борьба за цели: Что принесут ближайшие полгода каждому знаку зодиака

Время летит неумолимо, глазом моргнуть не успеем, как подкрадётся Новый год. Многих уже сейчас волнует, что же ждёт нас с приходом 2023-го? Все карты раскрыла Василиса Володина: астролог составила гороскоп для каждого из знаков зодиака, охватывающий ближайшие полгода. Прогнозом до 26 марта 2023-го Володина поделилась в своём телеграм-канале.

Гороскоп на октябрь 2022-го – март 2023-го для Овна

Овнам придётся погрязнуть в мелочах, представители стихии Огня будут раздражаться по пустякам. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Поле деятельности этих представителей стихии Огня в ближайшие месяцы сузится до небольшого пятачка вокруг. Причём в этом пространстве Овнам придётся наводить порядок, и довольно жёстко: гонять, строить, расчищать завалы, прогнозирует Володина. Всё не так просто, как может показаться на первый взгляд. Вероятность погрязнуть в мелочах и раздражаться по пустякам куда выше, чем кажется. Овны, не забывайте о большом, пусть в эту сторону вы сейчас и движетесь крайне медленно.

Телец: гороскоп до 26 марта 2023 года

Тельцам в эти шесть месяцев придётся защищать и зарплату, и имущество. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Этим представителям земной стихии в ближайшие полгода предстоит сражаться за деньги — в любой ситуации, по любому поводу и каждый день. Тельцы, давно вы так не воевали… Придётся защищать и имущество, и зарплату: иначе оглянуться не успеете, как вашу поляну начнёт топтать кто-то гораздо менее достойный.

Близнецы: гороскоп на октябрь 2022-го – март 2023-го

Близнецы в ближайшие месяцы откроют для себя, что путь к звёздам лежит через тернии. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Многие знают, что путь к звёздам лежит через тернии. Теперь в курсе этого и Близнецы. Пришло время этим людям стихии Воздуха примерить маску злыдней, но намертво прирастать к лицу она не должна. Маска полезна лишь до весны 2023-го, пока Близнецы осваивают новые территории и дают отпор обидчикам.

Рак: гороскоп на ближайшие шесть месяцев

Раки в октябре 2022-го – марте 2023-го станут бойцами невидимого фронта, променяют передовые позиции на тень. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Эти представители стихии Воды в октябре 2022-го – марте 2023 года перевоплотятся в бойцов невидимого фронта, то есть уйдут с экранов и передовых позиций в тень. Раки, в ближайшие месяцы не делитесь ни с кем планами, таите намерения. Даже если хочется лопнуть от злости или несправедливости, не подавайте виду. "Только вы сами, зная, какие бури бушуют внутри, способны разобраться со своими переживаниями", — пишет Василиса Володина.

Самый точный гороскоп на полгода для знака зодиака Лев

Львы готовы вдохновенно участвовать в общем деле, в эти полгода людям огненного знака зодиака будет легко найти единомышленников. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Для Львов ближайшие полгода станут периодом вдохновенного участия в каком-то общем деле. Например, с лёгкостью можно собрать единомышленников вокруг какой-то идеи. При этом нужно помнить, что в дружеском споре рождается истина, и таких прений будет достаточно. Но главное — возможность получать поддержку и силы от людей, которым небезразлично ваше мнение.

Гороскоп на шесть месяцев для знака зодиака Дева

Людям, рождённым под знаком зодиака Дева, предстоит жёсткая борьба за собственные профессиональные цели. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Носителей знака зодиака Дева ожидают месяцы жёсткой борьбы за собственные цели (скорее всего, профессиональные). Сейчас к успеху придётся идти через физическое упорство и напряжение. У некоторых представителей стихии Земли в ближайшее время могут случиться откаты назад, под конец 2022-го не обойдётся без чувства поражения. Хорошая новость в том, что в январе 2023-го на руках будут все карты для возрождения из пепла.

Гороскоп для Весов на октябрь – март 2022–2023

Весы сейчас почувствуют острую необходимость отстаивать личные убеждения, принципы, точку зрения. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Весы в октябре 2022-го – марте 2023-го будут чувствовать острую необходимость отстоять личные убеждения. Эти представители воздушной стихии готовы любыми способами защищать свои принципы и точку зрения, которую считают единственно верной. "Кто сказал, что Весы — это знак примирения? Потребность сделать ещё один шаг вперёд будет постоянно подхлёстывать вас, не давая расслабиться".

Гороскоп на шесть месяцев для Скорпионов

Скорпионы находятся в состоянии полной внутренней мобилизации, такое положение дел сохранится вплоть до весны 2023 года. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Скорпионы до весны 2023-го будут находиться в состоянии полной внутренней мобилизации, потому ближайшие полгода могут быть весьма истощающими для их психики. Здорово, что пока есть прекрасная возможность задействовать не только собственные ресурсы, но и "соседские". Представителям стихии Воды нужно как никогда держать себя в руках: готовность побеждать любой ценой часто оборачивается полной потерей не только уже накопленных благ, но и будущих.

Гороскоп для знака зодиака Стрелец на октябрь 2022 года – март 2023-го

Стрельцы чувствуют, что теряют интерес к действиям, и это может обернуться против них. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Стрельцы в последнее время потеряли желание действовать, потому их ход вполне может быть передан другим участникам игры. Важно помнить, что всегда есть выбор: представители стихии Огня могут либо холодно наблюдать со стороны, как кто-то задвигает их, перетягивая одеяло на себя, либо выйти из анабиоза и подключиться к игре.

Гороскоп для Козерога с октября 2022-го по 26 марта 2023-го

Козерогам предстоит доказать окружающим, что они на многое способны. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Козероги способны на многое, и ближайшие месяцы посвятят тому, чтобы доказать это окружающим. Представителям стихии Земли сейчас стоит придерживаться строгого плана, действовать быстро и без отпусков-перерывов. "Так и порядок основательный наведёте в своём мире, и пришпорите отстающих".

Водолей: гороскоп на полгода

Водолеям астролог Володина пророчит увлечённое занятие тем, что приносит подлинную радость. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Ближайшие месяцы подарят носителям знака зодиака Водолей возможность увлечённо заниматься тем, что доставляет подлинную радость. "Живите по принципу "Любить — так любить, гулять — так гулять!". Мама родила вас точно не для того, чтобы вы были одним из многих!".

Гороскоп на октябрь 2022 – март 2023 года для знака зодиака Рыбы

Носители знака зодиака Рыбы в ближайшие полгода могут столкнуться с семейными разногласиями. Лучшем вариантом станет переключение на ремонт. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art