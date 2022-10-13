Песков: Ковидные ограничения вокруг Путина в дни саммитов меняются, но остаются
Введённые ранее из-за коронавируса ограничения перед встречами президента России Владимира Путина сохраняются, однако в дни международных саммитов они изменяются. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Естественно, на таких многосторонних форумах приходится, скажем так, повышать рискованность и сужать дистанцию. Это просто необходимо для работы", — отметил Песков.
Напомним, президент России Владимир Путин 13 октября провёл ряд встреч в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. В частности, российский лидер пообщался со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани и рядом глав других стран.