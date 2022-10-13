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13 октября, 17:49

Заключённые колонии "Чёрный дельфин" скоро начнут производить колбасу

Исправительная колония №6 "Чёрный дельфин", известная строгими условиями содержания, скоро начнёт производить колбасные изделия. Об этом kp.ru рассказал директор учреждения Юрий Коробов. По его словам, откроется цех для изготовления мясной продукции 1 ноября , когда заключённые будут отмечать "День колонии".

Идея, по словам Коробова, назрела давно, так как исправительное учреждение имеет достаточное количество своего мяса. При этом сам колбасный цех, как и другие производственные постройки ИК-6, возведён силами заключённых. К слову, осталось только завершить отделочные работы и нанять специалистов, которые будут руководить производством.

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ТАСС/Олег Яковлев

Матвей Шандрыголов

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