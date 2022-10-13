Взрыв произошёл на складе с боеприпасами под Белгородом в результате удара ВСУ
Губернатор Гладков сообщил о подрыве склада с боеприпасами под Белгородом при ударе ВСУ
В результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) посёлка в Белгородском районе подорван склад с боеприпасами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
"В посёлке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", — написал Гладков.
В ближайшее время будет организован вывоз местных жителей на безопасное расстояние. На месте ЧП находится глава района и оперативные службы региона.
Как писал Лайф, в небе над Белгородом второй день подряд работает система ПВО. По словам местных жителей, было слышно не менее пяти взрывов. Часть одного из снарядов упала на жилой дом по улице Губкина. Официальной информации о погибших и пострадавших не поступало. Часть одного из снарядов упала на территорию местного лицея, обошлось без разрушений. Кроме того, ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области.
T.me / Белплюс