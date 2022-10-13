Взрыв произошёл на складе с боеприпасами под Белгородом в результате удара ВСУ

В результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) посёлка в Белгородском районе подорван склад с боеприпасами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"В посёлке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", — написал Гладков.