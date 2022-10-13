В Норвегии задержали россиянина из-за двух беспилотников в багажнике машины

Норвежская полиция задержала гражданина России, у которого в багажнике автомобиля обнаружили два беспилотника. Как сообщает NRK, его остановили во время возвращения на родину при пересечении границы на КПП Стурскуг.

По словам представителя полиции Аньи Миккельсен Индбьорн, это был обычный досмотр. При помощи беспилотников россиянин вёл съёмку, у него обнаружено множество материала. Полиция просит отправить гражданина РФ под стражу на две недели. Сейчас он обвиняется в нарушении Закона о санкциях и положениях, который вступил в силу после начала конфликта на Украине, однако впоследствии статья может быть изменена на более жёсткую.