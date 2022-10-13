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Регион
Опубликовано 13 октября 2022, 17:47
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Зеленский пожаловался на недостаток систем ПВО на Украине

Зеленский: Украина обладает лишь 10% от нужного количества ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пожаловался на недостаток имеющегося у страны вооружения. На сей раз он обратил внимание на то, что Незалежная имеет лишь десятую часть от необходимого ей количества систем ПВО.

"Мы хотим, чтобы у нас была возможность закрыть небо. Нам наших возможностей не хватает… У нас есть 10% того, что нам нужно", — заявил Зеленский во время своего видеовыступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

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Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США предоставят Украине современные средства ПВО. Комментируя российские удары по объектам энергетики Незалежной, он отметил, что Вашингтон намерен привлечь Москву к ответственности.

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Getty Images / Manu Brabo

Артур Белкин
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