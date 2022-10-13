Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пожаловался на недостаток имеющегося у страны вооружения. На сей раз он обратил внимание на то, что Незалежная имеет лишь десятую часть от необходимого ей количества систем ПВО.

"Мы хотим, чтобы у нас была возможность закрыть небо. Нам наших возможностей не хватает… У нас есть 10% того, что нам нужно", — заявил Зеленский во время своего видеовыступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).