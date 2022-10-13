Зеленский пожаловался на недостаток систем ПВО на Украине
Зеленский: Украина обладает лишь 10% от нужного количества ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пожаловался на недостаток имеющегося у страны вооружения. На сей раз он обратил внимание на то, что Незалежная имеет лишь десятую часть от необходимого ей количества систем ПВО.
"Мы хотим, чтобы у нас была возможность закрыть небо. Нам наших возможностей не хватает… У нас есть 10% того, что нам нужно", — заявил Зеленский во время своего видеовыступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США предоставят Украине современные средства ПВО. Комментируя российские удары по объектам энергетики Незалежной, он отметил, что Вашингтон намерен привлечь Москву к ответственности.
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