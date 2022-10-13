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Опубликовано 13 октября 2022, 16:17

СБУ завербовала подростка для убийства чиновника в ЛНР в обмен на "билет в Европу"

В МВД ЛНР рассказали о вербовке подростка спецслужбами Украины для совершения убийства

Подросток в ЛНР был завербован спецслужбами Украины для совершения покушения на главу сельского совета. Об этом заявил представитель центра общественных связей МВД республики.

"Жертвами вербовки украинских спецслужб становятся в том числе и несовершеннолетние. В Кременском районе гражданин 2005 года рождения предложил убить главу сельского совета. За свой поступок молодой человек надеялся получить заветный билет в Европу", указано в телеграм-канале ведомства.

Молодой человек получил задание от заказчика в чат-боте. По его словам, он хотел покинуть территорию ЛНР и надеялся с помощью преступления достичь цели. Однако, по утверждению республиканского МВД, украинская сторона никаких гарантий ему не давала. Покушение не удалось, и подросток попал в руки правоохранителей.

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Ранее Лайф писал, что сотрудники ФСБ России задержали мужчину, передававшего СБУ данные о дислокации российских войск. По данным Центра общественных связей ведомства, им оказался 28-летний житель Херсона.

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Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Татьяна Миссуми
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