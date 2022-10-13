Министр обороны Украины отшутился на вопрос о сроках "победы" ВСУ
Министр обороны Украины Резников пошутил про Таро на вопрос об окончании военных действий
Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе общения с журналистами решил отшутиться, отвечая на вопрос о завершении боевых действий на территории страны. Одна из журналисток решила поинтересоваться у главы ведомства, "когда Украина победит", заметив, что, по некоторым прогнозам, военные действия будут продолжаться два года.
Министр обороны Украины Резников отшутился на вопрос об окончании военных действий. Видео © T.me / hromadske
"Я переодевался, после пробежки оставил карты Таро в номере. Не могу сказать вам когда", — сказал Резников и вызвал смех у представителей СМИ.
Ранее Резников после встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина де-факто уже является членом альянса.
T.me / hromadske