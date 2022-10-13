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13 октября, 16:09

"Карты Таро забыл": Министр обороны Украины отшутился на вопрос о сроках "победы" ВСУ

Министр обороны Украины Резников пошутил про Таро на вопрос об окончании военных действий

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе общения с журналистами решил отшутиться, отвечая на вопрос о завершении боевых действий на территории страны. Одна из журналисток решила поинтересоваться у главы ведомства, "когда Украина победит", заметив, что, по некоторым прогнозам, военные действия будут продолжаться два года.

Министр обороны Украины Резников отшутился на вопрос об окончании военных действий. Видео © T.me / hromadske

"Я переодевался, после пробежки оставил карты Таро в номере. Не могу сказать вам когда", — сказал Резников и вызвал смех у представителей СМИ.

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Ранее Резников после встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина де-факто уже является членом альянса.

Обложка ©

T.me / hromadske

Артур Белкин

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