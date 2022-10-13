В Японии вызвала раздражение медвежья услуга Зеленского по поводу Курил
Японский политик Судзуки назвал позицию Зеленского по Курилам медвежьей услугой
Президент Украины Владимир Зеленский оказал Японии "медвежью услугу", признав Южные Курилы "оккупированной" территорией. Такое мнение озвучил в четверг член Палаты советников и лидер парламентской партии "Возрождение Японии" Мунэо Судзуки, сообщает Yahoo News Japan.
Политик напомнил, что российский контроль над указанными островами гарантируется Уставом ООН, Потсдамской декларацией и рядом других международных документов. Решать проблему Южных Курил, по его словам, нужно только на двусторонней основе.
"Это не что иное, как медвежья услуга нашей стране, которая очень раздражает", — признался Судзуки.
Ранее Зеленский официально поддержал позицию Японии по Курилам. Он сообщил о подписании указа о признании Южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии". В заявлении утверждается, что принятие этого решения исходит из "общепринятых норм и принципов международного права, включая принцип территориальной целостности".
ТАСС / Юрий Смитюк