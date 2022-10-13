Президент Украины Владимир Зеленский оказал Японии "медвежью услугу", признав Южные Курилы "оккупированной" территорией. Такое мнение озвучил в четверг член Палаты советников и лидер парламентской партии "Возрождение Японии" Мунэо Судзуки, сообщает Yahoo News Japan.

Политик напомнил, что российский контроль над указанными островами гарантируется Уставом ООН, Потсдамской декларацией и рядом других международных документов. Решать проблему Южных Курил, по его словам, нужно только на двусторонней основе.

"Это не что иное, как медвежья услуга нашей стране, которая очень раздражает", — признался Судзуки.