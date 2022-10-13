Спикером Сената Италии стал коллекционер фашистских реликвий
Спикером Сената Италии стал политик Ла Русса, собирающий фашистские реликвии
Иньяцио Ла Русса. Фото © Getty Images / Alessandro Bremec / NurPhoto
Итальянский политик, один из основателей партии "Братья Италии" и бывший министр обороны страны Иньяцио Ла Русса избран спикером парламента, несмотря на его увлечение коллекционированием фашистских реликвий. Об этом пишет The Guardian.
Немногим ранее в Сеть попали кадры 2018 года, на которых политик демонстрирует свою коллекцию различных медалей, фотографий и даже статую Бенито Муссолини. Примечательно, что отец Ла Русса был секретарём партии Муссолини, а брат совсем недавно попал в скандальную историю, когда фашистским приветствием салютовал собравшимся на похоронах ультраправого боевика.
Ранее Лайф сообщал, что британский телеканал Channel 4 купил картину, нарисованную Адольфом Гитлером, для съёмок шоу, на котором будут решать, стоит ли её сжигать.