Спикером Сената Италии стал коллекционер фашистских реликвий

Итальянский политик, один из основателей партии "Братья Италии" и бывший министр обороны страны Иньяцио Ла Русса избран спикером парламента, несмотря на его увлечение коллекционированием фашистских реликвий. Об этом пишет The Guardian.

Немногим ранее в Сеть попали кадры 2018 года, на которых политик демонстрирует свою коллекцию различных медалей, фотографий и даже статую Бенито Муссолини. Примечательно, что отец Ла Русса был секретарём партии Муссолини, а брат совсем недавно попал в скандальную историю, когда фашистским приветствием салютовал собравшимся на похоронах ультраправого боевика.