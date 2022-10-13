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13 октября, 15:56

Власти Армении показали видео прохода через границу фуры, которая взорвалась на Крымском мосту

Комитет госдоходов Армении опубликовал видео с грузовиком, который 8 октября взорвался на Крымском мосту. На кадры попали все этапы передвижения фуры с полиэтиленовой пленкой, а также сам водитель.

Проход через границу Армении фуры, которая взорвалась на Крымском мосту. Видео © Телеграм-канал SRC of RA

В ведомстве отметили, что в грузовике находился товар, задекларированный для перевозки.

Опубликован рентген-снимок грузовика, подорвавшегося на Крымском мосту

Опубликован рентген-снимок грузовика, подорвавшегося на Крымском мосту

При этом ранее в ФСБ сообщили, что за соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны пятеро граждан России, а также трое граждан Украины и Армении. СК РФ говорит, что всего установлено 12 причастных и, предварительно, погибшего водителя грузовика среди них нет. Также российские силовики назвали организатора взрыва — им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Служба нацбезопасности Армении возбудила дело о пособничестве теракту на Крымском мосту

Служба нацбезопасности Армении возбудила дело о пособничестве теракту на Крымском мосту

На данный момент СМИ узнали личность четырёх жертв взрыва: супруги-гиды из Петербурга, религиовед, уроженец Симферополя и арбитражный судья из Москвы.

Обложка ©

Телеграм-канал SRC of RA

Александра Вишнякова

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