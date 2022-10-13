Власти Армении показали видео прохода через границу фуры, которая взорвалась на Крымском мосту
Комитет госдоходов Армении опубликовал видео с грузовиком, который 8 октября взорвался на Крымском мосту. На кадры попали все этапы передвижения фуры с полиэтиленовой пленкой, а также сам водитель.
Проход через границу Армении фуры, которая взорвалась на Крымском мосту. Видео © Телеграм-канал SRC of RA
В ведомстве отметили, что в грузовике находился товар, задекларированный для перевозки.
При этом ранее в ФСБ сообщили, что за соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны пятеро граждан России, а также трое граждан Украины и Армении. СК РФ говорит, что всего установлено 12 причастных и, предварительно, погибшего водителя грузовика среди них нет. Также российские силовики назвали организатора взрыва — им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.
На данный момент СМИ узнали личность четырёх жертв взрыва: супруги-гиды из Петербурга, религиовед, уроженец Симферополя и арбитражный судья из Москвы.
Телеграм-канал SRC of RA