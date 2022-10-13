Около 100 фур ежедневно едут из Керчи в Ростовскую область через новые регионы
Около 100 большегрузов ежедневно следуют из Керчи в Ростовскую область через территорию новых регионов России. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в телеграм-канале.
"В Керчи проводится большая работа по организации переезда грузовых автомобилей на материковую часть России. Ежедневно около 100 фур отправляется через Херсон и Мариуполь. Уверен, что нужно предусмотреть средства на содержание этой дороги, её текущий ремонт", — подчеркнул Константинов.
Он также подчеркнул, что сейчас власти региона рассматривают возможность вывести на линию ещё один большой паром, который сможет повысить пропускную способность водной переправы. Ожидающим возможности отправиться на материковую часть РФ водителям предлагают чай и горячее питание.
Ранее Лайф сообщал, что на Керченской переправе запустили в работу все четыре находящиеся там парома. Случилось это после того, как 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Российский лидер заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.
ТАСС / Юрий Смитюк