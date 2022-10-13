Около 100 фур ежедневно едут из Керчи в Ростовскую область через новые регионы

Около 100 большегрузов ежедневно следуют из Керчи в Ростовскую область через территорию новых регионов России. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в телеграм-канале.

"В Керчи проводится большая работа по организации переезда грузовых автомобилей на материковую часть России. Ежедневно около 100 фур отправляется через Херсон и Мариуполь. Уверен, что нужно предусмотреть средства на содержание этой дороги, её текущий ремонт", — подчеркнул Константинов.