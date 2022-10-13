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13 октября, 15:37

Немецкий политик станцевал на Мемориале жертвам холокоста и вызвал гнев в Сети

Daily Mail осудила немецкого политика Винтерштейна за танцы на Мемориале жертвам холокоста

<p>Немецкий политик сфотографировался на плитах Мемориала памяти жертвам холокоста в Берлине. Фото © <a href="https://twitter.com/lromao_ptbr/status/1580369980725825536/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Leandro Romão</a></p>

Немецкий политик сфотографировался на плитах Мемориала памяти жертвам холокоста в Берлине. Фото © Leandro Romão

Немецкий ультраправый политик Хольгер Винтерштейн шокировал тем, что станцевал на одной из плит Мемориала жертвам холокоста в Берлине и разместил снимок в Сети. Об этом сообщает Daily Mail.

"Господин Винтерштейн, все смотрят на то, как вы танцуете, тем самым позоря свою партию. Наслаждайтесь своей позорной минутой славы, ведь ваше имя скоро забудут. Души, увековеченные в мемориале, не забудут никогда", приводит издание слова экс-посла Израиля в Германии Рона Просора.

Хотя партия "Альтернатива для Германии", к которой принадлежит политик, пообещала принять меры в его отношении, пользователи всё же успели оставить свои гневные комментарии. Немцы обвинили Винтерштейна в отсутствии чувства такта и в неуважении к погибшим. "Как можно до такого додуматься", — задался вопросом пользователь The only way is up.

"Вот как выглядит глупый человек, не имеющий ни малейшего уважения к человечеству", добавил автор с ником Beenice.

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