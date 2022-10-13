Кремль узнал из газет об идее провести переговоры с США, Францией, Британией и ФРГ в Стамбуле

Россия не получала по официальным каналам предложения Турции о проведении пятисторонних переговоров по Украине, об этом Москва слышала "только из газет". Так ответил на вопрос о подобных сообщениях помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Я не знаю, это он [президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган] предложил или кто. Потому что мы видели только в газетах. Из уст Эрдогана такой вариант мы никогда не слышали", — сказал Ушаков.

Он добавил, что об этом также не сообщалось и по дипломатическим каналам.

"Мы от любых контактов не отказываемся. Но что обсуждать, пока непонятно", — заключил помощник президента РФ.