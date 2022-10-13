Кремль узнал из газет об идее провести переговоры с США, Францией, Британией и ФРГ в Стамбуле
Кремль не получал от Турции официального предложения о пятисторонних переговорах
Россия не получала по официальным каналам предложения Турции о проведении пятисторонних переговоров по Украине, об этом Москва слышала "только из газет". Так ответил на вопрос о подобных сообщениях помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Я не знаю, это он [президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган] предложил или кто. Потому что мы видели только в газетах. Из уст Эрдогана такой вариант мы никогда не слышали", — сказал Ушаков.
Он добавил, что об этом также не сообщалось и по дипломатическим каналам.
"Мы от любых контактов не отказываемся. Но что обсуждать, пока непонятно", — заключил помощник президента РФ.
Ранее Лайф сообщал, что Турция выступила с предложением организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией по вопросу урегулирования ситуации на Украине. За мирное завершение конфликта выступили и в Вашингтоне. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, урегулировать нынешнюю ситуацию необходимо как можно скорее.
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