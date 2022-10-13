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13 октября, 15:20

Британский канал купил картину Гитлера

Guardian: Британский телеканал приобрёл картину Гитлера для съёмки шоу

<p>Гитлер. Фото © Getty Images / Hulton Archive</p>

Гитлер. Фото © Getty Images / Hulton Archive

Британский телеканал Channel 4 купил картину, нарисованную Адольфом Гитлером, для съёмок шоу, на котором будут решать, стоит ли её сжигать. Об этом пишет The Guardian.

Речь идёт о программе "Джимми Карр уничтожает искусство". В ходе съёмок ведущему и зрителям предстоит решить, стоит ли её уничтожить при помощи огнемёта или не стоит. Шоу поднимает проблему того, можно ли отделить произведение искусства от его автора и биографии или нет. Ранее уже были закуплены картины Пабло Пикассо, сексуального насильника Эрика Гилла и ряда других "проблематичных" художников.

"У каждого произведения искусства есть защитники… Найдётся кто-то, кто будет отстаивать не Гитлера, а то, что его моральный облик не должен решать, является ли картина произведением искусства или нет", — заявил изданию программный директор канала Ян Кац.

Впрочем, полотно всё равно будет уничтожено, даже если публика решит, что делать этого не стоит.

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