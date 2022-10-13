В Роскачестве назвали семь способов продлить срок службы смартфонов и компьютеров

Эксперты Роскачества рассказали kp.ru о методах, с помощью которых можно продлить жизнь электронных устройств. В первую очередь важно вовремя чистить свои гаджеты, так как пыль, забиваясь в разъёмы для зарядки и отверстия микрофона и динамиков, может перегревать устройство.

Помимо того, убедитесь, что правильно заряжаете технику. Для этого используйте только оригинальное зарядное устройство и не разряжайте его в ноль: это сокращает срок службы батареи. Также лучше не использовать NFC, Bluetooth и Wi-Fi, если они вам не нужны. Разумеется, нельзя мочить смартфон, а для его защиты стоит приобрести плёнку и чехол.

Если же вы не используете ваше устройство длительное время, то не забывайте отключать его от сети: так вы продлите срок службы, сэкономите электроэнергию, а в случае с компьютером вы очистите его оперативную память, что в лучшую сторону повлияет на производительность. Нелишней будет и покупка сетевого фильтра, который поможет избежать вредных для электроники скачков напряжения.