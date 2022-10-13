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13 октября, 14:00

В центре внимания — работа и учёба: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Дева

Астролог Вера Хубелашвили поделилась с Лайфом, каким 2023-й будет для каждого из знаков зодиака. Представители земной стихии Девы имеют все шансы на успех в любых делах, и вот почему.

Каким будет 2023 год для Девы?

2023 год для людей, рождённых под знаком зодиака Дева, — подходящий момент для получения новых теоретических и практических знаний.

Вы можете добиться успеха практически в любой сфере деятельности, стоит только приложить усердие, которого Девам не занимать

Вера Хубелашвили

Астролог

<p>Вы можете добиться успеха практически в любой сфере деятельности, стоит только приложить усердие, которого Девам не занимать</p>
<p>Вы можете добиться успеха практически в любой сфере деятельности, стоит только приложить усердие, которого Девам не занимать</p>

Любовный гороскоп на 2023 год для знака зодиака Дева

Личная жизнь носителей знака зодиака Дева в 2023-м будет складываться удачно и принесёт вдохновение и силы. Фото © Freepik / Vectonauta

Личная жизнь носителей знака зодиака Дева в 2023-м будет складываться удачно и принесёт вдохновение и силы. Фото © Freepik / Vectonauta

Центром внимания этих представителей стихии Земли в 2023 году будут активная учёба и работа, однако не стоит забывать и о романтических отношениях. В целом личная жизнь будет складываться удачно и станет для Дев источником сил и вдохновения.

В центре событий: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Лев

В центре событий: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Лев

А для представителей огненной стихии Овнов наступает самое время взяться за реализацию амбиций, сулит гороскоп на 2023 год.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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