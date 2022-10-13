Время разрешить старые конфликты: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Телец

Каким будет 2023 год для Тельца?

Пришло время наладить отношения с родными и близкими, разрешить старые конфликты. Однако помните, что не каждого человека из прошлого стоит возвращать в свою жизнь

Любовный гороскоп на 2023 год для знака зодиака Телец

В 2023-м в жизни носителей знака зодиака Телец будет прослеживаться тренд на сближение — как с родными, так и с давними друзьями. Фото © Freepik / Vectonauta

Тренд на сближение проявит себя и в личной жизни людей, рождённых под знаком зодиака Телец. 2023-й — хороший год для того, чтобы перевести на новый уровень давно сложившиеся отношения. Многолетняя дружба вполне может перерасти в полноценную романтическую связь. А вот новых знакомств будет не так много, но и здесь у Тельцов есть хорошие шансы на успех.