Время разрешить старые конфликты: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Телец
Астролог Вера Хубелашвили рассказала Лайфу, на что рассчитывать каждому из знаков зодиака в 2023-м и как действовать. Так, представителям стихии Земли Тельцам пора задуматься о покупке жилья.
Каким будет 2023 год для Тельца?
Представителям земной стихии Тельцам 2023 год принесёт много приятных забот, связанных с обустройством дома и налаживанием быта. Есть все шансы на покупку нового жилья.
Пришло время наладить отношения с родными и близкими, разрешить старые конфликты. Однако помните, что не каждого человека из прошлого стоит возвращать в свою жизнь
Любовный гороскоп на 2023 год для знака зодиака Телец
В 2023-м в жизни носителей знака зодиака Телец будет прослеживаться тренд на сближение — как с родными, так и с давними друзьями. Фото © Freepik / Vectonauta
Тренд на сближение проявит себя и в личной жизни людей, рождённых под знаком зодиака Телец. 2023-й — хороший год для того, чтобы перевести на новый уровень давно сложившиеся отношения. Многолетняя дружба вполне может перерасти в полноценную романтическую связь. А вот новых знакомств будет не так много, но и здесь у Тельцов есть хорошие шансы на успех.
А представители стихии Огня Стрельцы, судя по гороскопу на 2023-й, смогут рассчитывать на благосклонность и помощь звёзд.
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