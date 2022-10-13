Россиянки назвали самое ценное качество настоящего мужчины, и это не честность
Каким должен быть настоящий мужчина, на которого всегда можно опереться? Умным, независимым, целеустремлённым? Безусловно. Однако эти характеристики волнуют девушек далеко не в первую очередь.
Россиянки назвали мужественность самым ценным качеством, которым может обладать представитель сильного пола. Эту характеристику выделили 36% из 1100 женщин, опрошенных специалистами компании "Про бренд" в октябре 2022-го. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.
Для 32% респонденток важно, чтобы мужчина в первую очередь был щедрым. Ответственность в кавалерах наиболее ценна для 20% соотечественниц. Доброта важна для 7% женщин, а целеустремлённость — для 5% дам.
Если сравнивать с результатами прошлогоднего подобного опроса, взгляды у россиянок несколько поменялись. В 2021-м, а именно в мае, наши женщины назвали щедрость лучшим мужским качеством. За неё проголосовали тогда 44% респонденток. 25% опрошенных была важна доброта кавалеров, 13% — ответственность, 12% — смелость и мужественность, 6% — целеустремлённость.
Как поменялось за год мнение российских женщин о том, какое качество самое ценное в мужчинах. Картинка © ООО "Про бренд"
Такие изменения в женских взглядах — вполне логичная история, считает член Экспертного совета при Комитете Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гвинтовкин. Объясняется это тем, что на фоне мобилизации и нестабильной обстановки в мире дамы хотят видеть рядом с собой сильных мужчин.
Раньше для многих девушек деньги были на первом месте, материальные ценности возводили в культ во многом благодаря медиаиндустрии. Треть респондентов призналась, что выбирает мужчин, оценивая их заработную плату, наличие недвижимости и автомобиля. Сейчас ценности резко изменились, причём не только в нашей стране, но и во всём мире. В тренде сильные духом мужчины, способные успокоить и защитить вторую половину. За несколько месяцев изменилось и медиапространство. СМИ, кинематограф начали транслировать новый образ мужчины — сильного, не сомневающегося и владеющего собой. Интеллект и благосостояние ушли на второй план. Вероятнее всего, такая тенденция сохранится на ближайшие несколько лет
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