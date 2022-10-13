Россиянки назвали самое ценное качество настоящего мужчины, и это не честность

Раньше для многих девушек деньги были на первом месте, материальные ценности возводили в культ во многом благодаря медиаиндустрии. Треть респондентов призналась, что выбирает мужчин, оценивая их заработную плату, наличие недвижимости и автомобиля. Сейчас ценности резко изменились, причём не только в нашей стране, но и во всём мире. В тренде сильные духом мужчины, способные успокоить и защитить вторую половину. За несколько месяцев изменилось и медиапространство. СМИ, кинематограф начали транслировать новый образ мужчины — сильного, не сомневающегося и владеющего собой. Интеллект и благосостояние ушли на второй план. Вероятнее всего, такая тенденция сохранится на ближайшие несколько лет

Алексей Гвинтовкин Владелец коммуникационного агентства "Про бренд"