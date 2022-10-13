7 идей небанальных подарков на День отца, которые приведут в восторг вашего папу

Домашний планетарий

Домашний планетарий своим видом напоминает летающую тарелку, управлять им можно с пульта (идёт в комплекте). Фото © colapsar.ru

Домашний планетарий выполнен в виде летающей тарелки, управляется пультом. У этого музыкального проектора две функции: лазерный луч транслирует изображение неба со звёздами, а светодиоды — восемь планет Солнечной системы. Яркость оттенков регулируется, в планетарии есть таймер и встроенные мелодии — звуки природы. По Bluetooth к гаджету можно подключить музыку через смартфон. Стоимость планетария — около 4500 рублей.

Статуэтка — мини-копия человека

Мини-скульптура с лицом получателя подарка станет самым памятным сюрпризом. Фото © VK / Статуэтки по фото Кукла-шарж.рф

Самый приятный и памятный подарок — персонализированный. Мини-статуэтка из небьющегося материала изготавливается по фотографии мужчины. Эскиз индивидуален. Можно выбрать любой сюжет — символ увлечений, достижений, привязанностей отца. Экспресс-вариант сделают за два дня. Такой кастомизированный презент — вещь не бюджетная, приготовьтесь выложить больше 20 тысяч рублей.

Ночник с мягким светом "Рыбак"

Ночнику "Рыбак" обрадуется каждый любитель тихой охоты, но особенно тот, кто с детства побаивается темноты, хоть и не признаётся в этом. Фото © Ozon

Такому подарку обрадуется всякий любитель тихой охоты. Все мы в курсе, что мужчины не любят и не умеют признаваться в собственных слабостях. Поэтому представители сильной половины человечества в основном не распространяются о том, что боятся высоты или, например, темноты. И для тех из мужчин, кто не любит засыпать в полной тьме, отличным презентом станет ночник с мягким светом "Рыбак". Такой гаджет имеет 16 режимов подсветки и четыре режима переключения цветов. Управляется светильник с пульта или кнопкой, расположенной на подставке. Работает ночник от батареек, пауэрбанка, а также USB-провода. Стоимость светильника — от 1360 рублей.

Будильник с мишенью и лазерным пистолетом

Будильник с мишенью не отключит звуковой сигнал, пока не попадёшь из лазерного пистолета прямо "в яблочко". Фото © colapsar.ru

Будильник для экстрим-пробуждения по утрам. "Фишка" в том, что устройство не перестанет трезвонить, пока не попадёшь "в яблочко" из лазерного пистолета. В будильнике есть разные режимы — любители пострелять могут выставить целых пять точных выстрелов подряд. Для тех, кто утром глаза еле продирает, добавили функцию ручного отключения звукового сигнала, но об этом получателю презента можно не сообщать. Стоимость будильника — 1850 рублей.

Космическое питание

Космическую еду попробовать хоть раз в жизни должен каждый — она не содержит никаких вредностей, несмотря на это, вполне вкусная. Фото © magicmag.net

Космическое питание, идентичное тому, что едят космонавты на орбите, — необычный подарок. Да и вообще, такую пищу должен попробовать каждый хоть раз в жизни — в составе нет консервантов, красителей, усилителей вкуса и ГМО. Кстати, космическая еда вполне себе вкусная и разнообразная: существуют не только пюрешки в тюбиках, но даже сублимированное мороженое. Стоимость — 440 рублей за порцию.

Кружка с флагами стран мира

Фарфоровая кружка с изображением флагов — лайфхак, как совместить чаепитие с изучением вексиллологии. Фото © redbubble.com

Бюджетный, но не менее ценный подарок — фарфоровая кружка с изображением флагов разных стран. С такой чашкой легко совместить чаепитие с изучением вексиллологии (вспомогательная историческая дисциплина, занимающаяся изучением флагов, знамён, штандартов. — Прим. Лайфа). Лучше выбрать ту, что побольше объёмом и которую можно мыть в посудомоечной машине. Цена вопроса — от 700 рублей.

Электрический массажёр

Во время массажа усиливается кровообращение, а ещё укрепляются мышцы. Фото © Amazon

Электрическому массажёру обрадуется каждый мужчина — такую накидку можно разместить на рабочем кресле или на автомобильном сиденье. Она массирует спину и шею, особенно актуально для уставших белых воротничков или водителей, застрявших в пробке. Производители обещают, что накидка укрепит мышцы, расслабит и придаст тонус одновременно, а ещё усилит кровообращение, пишет РИАМО. Стоимость массажёра для спины — от 2000 рублей.