Личная жизнь требует перемен: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Козерог

Каким будет 2023 год для Козерога?

Людям, рождённым под знаком зодиака Козерог, 2023-й — год Чёрного водяного кролика — напомнит о важности духовного развития.

Большое значение будет иметь то, как вы ощущаете окружающий мир на тонком уровне. Внимание к интуиции, предчувствиям, озарениям позволит вам не сбиться с верного курса Вера Хубелашвили Астролог

Любовный гороскоп на 2023 год для знака зодиака Козерог

Носителям знака зодиака Козерог пора менять что-то в личной жизни: отпустите старое, чтобы открыть сердце для новой любви. Фото © Freepik / Vectonauta

Что до личной жизни этих представителей земной стихии, настаёт время перемен. Козероги, не бойтесь отпустить старое: только так вы сможете открыть сердце для новой любви и почувствовать себя счастливыми.