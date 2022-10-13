Личная жизнь требует перемен: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Козерог
Астролог Вера Хубелашвили раскрыла Лайфу, как сложится 2023 год для каждого из знаков зодиака. Так, представители стихии Земли Козероги могут встретить новую любовь, но есть одно условие.
Каким будет 2023 год для Козерога?
Людям, рождённым под знаком зодиака Козерог, 2023-й — год Чёрного водяного кролика — напомнит о важности духовного развития.
Большое значение будет иметь то, как вы ощущаете окружающий мир на тонком уровне. Внимание к интуиции, предчувствиям, озарениям позволит вам не сбиться с верного курса
Любовный гороскоп на 2023 год для знака зодиака Козерог
Носителям знака зодиака Козерог пора менять что-то в личной жизни: отпустите старое, чтобы открыть сердце для новой любви. Фото © Freepik / Vectonauta
Что до личной жизни этих представителей земной стихии, настаёт время перемен. Козероги, не бойтесь отпустить старое: только так вы сможете открыть сердце для новой любви и почувствовать себя счастливыми.
А представители стихии Огня Львы в 2023-м, как пророчит гороскоп, окажутся в центре событий: их ждут крутые изменения.
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