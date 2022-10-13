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13 октября, 14:30

Личная жизнь требует перемен: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Козерог

Астролог Вера Хубелашвили раскрыла Лайфу, как сложится 2023 год для каждого из знаков зодиака. Так, представители стихии Земли Козероги могут встретить новую любовь, но есть одно условие.

Каким будет 2023 год для Козерога?

Людям, рождённым под знаком зодиака Козерог, 2023-й — год Чёрного водяного кролика — напомнит о важности духовного развития.

Большое значение будет иметь то, как вы ощущаете окружающий мир на тонком уровне. Внимание к интуиции, предчувствиям, озарениям позволит вам не сбиться с верного курса

Вера Хубелашвили

Астролог

<p>Большое значение будет иметь то, как вы ощущаете окружающий мир на тонком уровне. Внимание к интуиции, предчувствиям, озарениям позволит вам не сбиться с верного курса</p>
<p>Большое значение будет иметь то, как вы ощущаете окружающий мир на тонком уровне. Внимание к интуиции, предчувствиям, озарениям позволит вам не сбиться с верного курса</p>

Любовный гороскоп на 2023 год для знака зодиака Козерог

Носителям знака зодиака Козерог пора менять что-то в личной жизни: отпустите старое, чтобы открыть сердце для новой любви. Фото © Freepik / Vectonauta

Носителям знака зодиака Козерог пора менять что-то в личной жизни: отпустите старое, чтобы открыть сердце для новой любви. Фото © Freepik / Vectonauta

Что до личной жизни этих представителей земной стихии, настаёт время перемен. Козероги, не бойтесь отпустить старое: только так вы сможете открыть сердце для новой любви и почувствовать себя счастливыми.

Вперёд к мечтам: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Стрелец

Вперёд к мечтам: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Стрелец

А представители стихии Огня Львы в 2023-м, как пророчит гороскоп, окажутся в центре событий: их ждут крутые изменения.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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