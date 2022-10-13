"Теперь мы должны замёрзнуть": Солист Modern Talking Дитер Болен осудил санкции против России

Солист группы Modern Talking Дитер Болен назвал страдания европейцев результатом санкционной политики Германии и ЕС в отношении России. Выступая на мероприятии Founder Summit 2022, он заявил, что уже давно политикам нужно было сесть за стол переговоров и решить ситуацию дипломатическим путём.

Дитер Болен осудил антироссийскую санкционную политику Германии и ЕС. Видео © Telegram / RRN.world

"Теперь мы должны замёрзнуть, теперь мы должны сделать то-то и то-то — всё это дерьмо. Рубль растёт, евро падает, а политики бегают и пытаются как-то справиться со всей этой инфляцией", — цитирует музыканта портал RRN.

Его позицию поддержали и находящиеся в зале зрители. В ответ на слова музыканта люди стали аплодировать и выкрикивать одобрение.