"Теперь мы должны замёрзнуть": Солист Modern Talking Дитер Болен осудил санкции против России
Солист Modern Talking Дитер Болен осудил санкции Евросоюза против России
Солист группы Modern Talking Дитер Болен назвал страдания европейцев результатом санкционной политики Германии и ЕС в отношении России. Выступая на мероприятии Founder Summit 2022, он заявил, что уже давно политикам нужно было сесть за стол переговоров и решить ситуацию дипломатическим путём.
Дитер Болен осудил антироссийскую санкционную политику Германии и ЕС. Видео © Telegram / RRN.world
"Теперь мы должны замёрзнуть, теперь мы должны сделать то-то и то-то — всё это дерьмо. Рубль растёт, евро падает, а политики бегают и пытаются как-то справиться со всей этой инфляцией", — цитирует музыканта портал RRN.
Его позицию поддержали и находящиеся в зале зрители. В ответ на слова музыканта люди стали аплодировать и выкрикивать одобрение.
Кстати, ранее в ЕС раскрыли общую стоимость санкций против России. С учётом восьмого пакета ущерб от сокращения объёмов двусторонней торговли России и стран ЕС оценивается примерно в 123 миллиарда евро.
ТАСС / Артём Геодакян