Соцвыплаты жителям новых регионов РФ начнут рассчитывать с 30 сентября

Социальные выплаты жителям четырёх новых субъектов России начнут рассчитываться с 30 сентября 2022 года, их размер будет равен размеру пособий в целом по стране. Об этом рассказала первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова.

"Социальные и иные выплаты жителям четырёх новых субъектов начнут рассчитываться начиная с 30 сентября. Они должны быть равными выплатам в целом по России", — сказала политик в интервью "Парламентской газете".

Сенатор добавила, что предстоит работа по гармонизации законодательства РФ и новых регионов, потому что у граждан должны быть одинаковые пенсии и зарплаты, а в новых субъектах должны быть в равной степени получены все социальные гарантии. Это также касается материнского капитала и пособий по инвалидности. По словам Перминовой, для достижения этих целей требуются значительные средства, в бюджете они прописаны полным рублём.

"Кроме того, мы знаем, в каком состоянии находятся эти субъекты — там нужно восстанавливать экономику, жильё, дороги, всю инфраструктуру. На это также предусмотрены средства в бюджете", — заключила сенатор.