Никита Баженов вернулся в "Спартак" и стал менеджером клуба по игрокам в аренде

Бывший нападающий молодёжной и основной сборной России по футболу Никита Баженов назначен менеджером московского "Спартака" по игрокам, находящимся в аренде. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Для меня это большая честь и ответственность, а также новый этап в карьере. Такая должность — первая в своём роде в нашей стране. Не понаслышке знаю, как важно чувствовать себя нужным родному клубу, когда играешь в аренде", — заявил Баженов после назначения.

По словам спортивного директора москвичей Пола Эшуорта, находящимся в аренде игрокам важно чувствовать поддержку клуба, ведь после возвращения они могут помочь "Спартаку" достигать поставленных целей. Добавим, что Никита Баженов выступал за красно-белых с 2004 по 2010 год, проведя в составе клуба более 100 матчей.