Никита Баженов вернулся в "Спартак" и стал менеджером клуба по игрокам в аренде
Никита Баженов стал менеджером по игрокам в аренде футбольного клуба "Спартак"
Бывший нападающий молодёжной и основной сборной России по футболу Никита Баженов назначен менеджером московского "Спартака" по игрокам, находящимся в аренде. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
"Для меня это большая честь и ответственность, а также новый этап в карьере. Такая должность — первая в своём роде в нашей стране. Не понаслышке знаю, как важно чувствовать себя нужным родному клубу, когда играешь в аренде", — заявил Баженов после назначения.
По словам спортивного директора москвичей Пола Эшуорта, находящимся в аренде игрокам важно чувствовать поддержку клуба, ведь после возвращения они могут помочь "Спартаку" достигать поставленных целей. Добавим, что Никита Баженов выступал за красно-белых с 2004 по 2010 год, проведя в составе клуба более 100 матчей.
Ранее Лайф сообщал, что бывший главный тренер грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев был назначен наставником "Торпедо". Дебютирует на этом посту он в ближайшие выходные в дерби против "Локомотива".
ФК "Спартак Москва"