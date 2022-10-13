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13 октября, 14:59

Никита Баженов вернулся в "Спартак" и стал менеджером клуба по игрокам в аренде

Никита Баженов стал менеджером по игрокам в аренде футбольного клуба "Спартак"

Бывший нападающий молодёжной и основной сборной России по футболу Никита Баженов назначен менеджером московского "Спартака" по игрокам, находящимся в аренде. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Для меня это большая честь и ответственность, а также новый этап в карьере. Такая должность — первая в своём роде в нашей стране. Не понаслышке знаю, как важно чувствовать себя нужным родному клубу, когда играешь в аренде", — заявил Баженов после назначения.

По словам спортивного директора москвичей Пола Эшуорта, находящимся в аренде игрокам важно чувствовать поддержку клуба, ведь после возвращения они могут помочь "Спартаку" достигать поставленных целей. Добавим, что Никита Баженов выступал за красно-белых с 2004 по 2010 год, проведя в составе клуба более 100 матчей.

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ФК "Спартак Москва"

Артур Белкин

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