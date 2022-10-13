Охранник командира батальона ДНР "Сомали" Гиви получил 13 лет тюрьмы на Украине

На Украине приговорили к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества пленного охранника убитого в 2017 году командира батальона ДНР "Сомали" Михаила Толстых (Гиви). Об этом сообщила пресс-служба безопасности Украины.

"На основе доказательной базы, собранной следователями СБУ, суд назначил 13 лет лишения свободы боевику террористической организации "ДНР". Этот предатель с 2016 года воевал в составе незаконных вооружённых группировок "ДНР", а после объявления [президентом России Владимиром] Путиным "специальной военной операции" пошёл в наступление на мирные украинские территории", — говорится в телеграм-канале СБУ.

Как уточнили в ведомстве, он попал в плен в августе этого года. Охранник признан виновным по статьям о госизмене, создании террористических группировок и не предусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований.