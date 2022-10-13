Верховный суд Башкирии отменил решение об изъятии у бывшего гаишника 13 автомобилей

Верховный суд Башкирии отменил решение Уфимского райсуда об изъятии у бывшего гаишника шести автомобилей, трёх прицепов, которые были обращены в доход государства, а также о взыскании стоимости проданных за 4,3 миллиона рублей 13 машин и прицепа. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Суд первой инстанции ранее выявил, что имущество бывшего замначальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД РФ по республике Айдара Гиндуллина было приобретено незаконным путём. Отмечалось, что расходы семьи сильно превышали доходы. Однако апелляция сравнила доходы Гиндуллина и его семьи с 2011 года с расходами и решила, что покупка 19 автомобилей и четырёх прицепов была произведена совершенно законно на установленные средства.

Вместе с тем в силе осталось решение суда об изъятии у бывшего гаишника трёхкомнатной квартиры в Уфе площадью 78 квадратных метров. Как заявили газете в надзорном ведомстве, решение суда ещё не изучалось. Пока не известно, будет ли подаваться кассационное представление.