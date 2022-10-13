Путин: Россия всегда держит в поле зрения вопросы по Нагорному Карабаху

Вопросы урегулирования между Азербайджаном и Арменией российская сторона держит в поле зрения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Астане.

"Естественно, мы всегда в поле зрения держим вопросы, связанные с урегулированием ситуации в регионе. Надеюсь, этим случаем воспользуемся, чтобы по всем вопросам переговорить ещё раз и сверить часы", — сказал глава Российского государства.