Путин: Россия всегда держит в поле зрения вопросы по Нагорному Карабаху
Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе
Вопросы урегулирования между Азербайджаном и Арменией российская сторона держит в поле зрения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Астане.
"Естественно, мы всегда в поле зрения держим вопросы, связанные с урегулированием ситуации в регионе. Надеюсь, этим случаем воспользуемся, чтобы по всем вопросам переговорить ещё раз и сверить часы", — сказал глава Российского государства.
По словам Путина, главам государств всегда есть о чём поговорить. Также он подчеркнул, что Россия остаётся одним из ведущих торгово-экономических партнёров Азербайджана.
Лайф сообщал, что 13 сентября Ереван заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев