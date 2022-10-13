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13 октября, 14:40

Путин: Россия всегда держит в поле зрения вопросы по Нагорному Карабаху

Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе

Вопросы урегулирования между Азербайджаном и Арменией российская сторона держит в поле зрения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Астане.

"Естественно, мы всегда в поле зрения держим вопросы, связанные с урегулированием ситуации в регионе. Надеюсь, этим случаем воспользуемся, чтобы по всем вопросам переговорить ещё раз и сверить часы", — сказал глава Российского государства.

По словам Путина, главам государств всегда есть о чём поговорить. Также он подчеркнул, что Россия остаётся одним из ведущих торгово-экономических партнёров Азербайджана.

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Лайф сообщал, что 13 сентября Ереван заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Оксана Попова

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