В Австралии женщина два года ездила на несуществующую работу, чтобы не огорчать родителей

Автралийка Джейн Лу не хотела расстраивать родителей и в течение двух лет делала вид, что ездит на работу в офис, хотя уволилась оттуда. Необычную историю рассказало издание 7News.

Когда Джейн была маленькой, родители — приезжие из Китая —мечтали увидеть её в будущем врачом, юристом или экономистом. После окончания колледжа девушка смогла найти высокооплачиваемую работу. Однако офисная рутина пришлась ей не по душе. Тогда австралийка открыла собственный бизнес, но не стала рассказывать родителям, чтобы они не беспокоились, и продолжила ездить на несуществующую работу.

Вскоре её бизнес начал приносить немалый доход, она погасила родителям ипотечный кредит, купила новую машину и рассказала правду. Сегодня бренд одежды Джейн Лу известен в 120 странах.